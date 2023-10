Sarri-Lotito, addio a fine stagione? Spunta l’accordo verbale: sarà divorzio a queste condizioni

Sarri-Lotito, il divorzio a fine stagione è possibile: accordo verbale tra i due in uno degli ultimi chiarimenti. Cosa può succedere

Clamorosa indiscrezione rivelata dal Corriere dello Sport. Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. I rapporti con Lotito, nonostante i tentativi di mediazione di Fabiani, non sono più idilliaci e dipendono troppo dal risultato della singola partita.

Le incomprensioni sul mercato estivo hanno creato una frattura difficilmente sanabile. Se a fine anno non ci saranno le condizioni per proseguire ci sarà l’addio. Possibilmente indolore e senza conseguenze economiche cercando un accordo che vada bene ad entrambe le parti. Il contratto da 4 milioni di euro netti fino al 2025 andrà risolto, nel caso, senza conseguenze negative per nessuna delle parti in causa.