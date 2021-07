Sarri si è già preso la Lazio: il mister ha conquistato tutti

Sarri è stata la vera e propria star del ritiro di Auronzo. Dai giocatori ai tifosi: il mister ha già conquistato tutti

Lo si è capito dal siparietto con i tifosi per difendere Muriqi. Lo si intuisce fin troppo bene dal lavoro sul campo. Lo hanno confermato le parole durante la presentazione di sabato sera. La vera star del ritiro di Auronzo è stato Maurizio Sarri. Il tecnico, come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, ha davvero conquistato tutti.

Insomma, si può dire che tra il tecnico e i biancocelesti è in corso una vera e propria luna di miele. Le ovazioni dei tifosi ci sono stati fin dai primi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo, ma poi sono cresciute di giorno in giorno. Ma esser stati conquistati sono stati soprattutto i giocatori, innamorati dei suoi metodi di lavoro e della sua filosofia di gioco. E sono tanti i confronti in quell’ormai famoso confessionale voluto dall’allenatore. Confronti dove arrivano consigli e rassicurazioni, ma anche rimbrotti. D’altronde il suo essere maniacale non è una certa una novità: cura dei dettagli, l’uso del drone e quelle urla per avere movimenti e atteggiamenti giusti. Mau si è già preso la Lazio: questa, al momento, è la più grande certezza.