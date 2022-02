La Lazio ora è una squadra: i giocatori seguono Sarri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La crescita è un qualcosa di evidente: la Lazio ora è una squadra vera, con i giocatori che seguono Maurizio Sarri

Una crescita evidente e che non può non essere notata. La Lazio ormai è una squadra e un gruppo vero, che segue il suo allenatore. La svolta e la scossa, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, è arrivata in poche mosse.

Sarri è riuscito a esaltare le caratteristiche dei giocatori, toccando anche le corde giuste dal punto di visto motivazionale. Fondamentale è stato il pranzo dei Parioli, organizzato in piena contestazione post-mercato. Il tecnico è andato incontro ai giocatori e viceversa. E ora, senza impegni infrasettimanali, i biancocelesti potranno allenarsi con costanza. Il piano del mister potrebbe funzionare ancor di più.