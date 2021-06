Sarri, la sua rivoluzione parte da Auronzo: le sue richieste

La rivoluzione di Maurizio Sarri prenderà il via dal ritiro di Auronzo di Cadore: ecco le richieste del tecnico della Lazio

La rivoluzione del Comandante. Può davvero essere riassunto così quello che succederà nelle prossime settimane in casa Lazio con l’arrivo di Maurizio Sarri. Una rivoluzione che, come raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, prenderà il via nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Negli scorsi giorni i collaboratori del tecnico avrebbero effettuato un sopralluogo nella località veneta, avanzando una richiesta importante. Infatti il mister biancoceleste vorrebbe un ufficio, o meglio una sorta di vero e proprio confessionale,dove lavorare con calma e parlare anche con i giocatori. Appare molto probabile che questo verrà ricavato da una parte dello spogliatoio dello stadio Zandegiacomo. L’alternativa potrebbe però essere un piccolo spazio nei pressi della palestra del Palazzetto dello Sport.