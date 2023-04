Sarri teme un ribaltone in classifica Serie A: ecco cosa ha detto ai suoi giocatori a Formello prima della gara contro la Juventus

Come riferito da Il Messaggero prima della partita con la Juventus Maurizio Sarri ha scelto queste parole per mettere in guardia la Lazio nello spogliatoio di Formello.

«Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo». Per Maurizio Sarri la Juventus non ha mai ricevuto 15 punti di penalizzazione. Inoltre, come noto, quei 15 punti potrebbero anche essere restituiti ai bianconeri dal Collegio di Garanzai.