Sarri Lazio, spunta il retroscena: alcuni giocatori hanno mollato il tecnico? Cosa filtra sul rapporto con la squadra

Sarri-Lazio, spunta il retroscena da Formello: la vecchia guardia ha mollato il tecnico toscano? Cosa succede

Interessante retroscena svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero sul rapporto tra Sarri e la Lazio:

PAROLE – «È scoppiata l’anima, oltre il fisico e il ritmo. Tanti sembrano aver mollato, a meno che non si tratti della vetrina Bayern Monaco. Il pericolo adesso è che i principali responsabili di questo crollo (i giocatori, soprattutto la “vecchia guardia” del secondo posto) possano approfittare ancora delle titubanze matrimoniali e delle accuse fra Sarri e Lotito per scrollarsi le proprie colpe di dosso. Fino a gennaio c’era l’alibi della campagna acquisti ritardata e mancante per fare il salto, oltre le promesse di rinnovo non rispettate per giustificare certi blackout e spingere la contestazione verso l’alto. Adesso c’è chi può aggrapparsi alle voci di quei tifosi, che chiedono la testa del tecnico, reo di cambi inopportuni (legati agli acciacchi), dichiarazioni fuori luogo (eppure i nuovi acquisti c, d, x e y sembrano gli unici non demotivati, tranne l’origami Kamada) e di uno spartito ossessivo e ripetitivo. Chissà se Mau è davvero venuto incontro troppo tardi alle esigenze di una squadra ormai portata allo sfinimento e diventata un ibrido».