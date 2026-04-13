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Sarri nel pre partita: «Vediamo cosa potrà fare Zaccagni! Dobbiamo dare tutto fino all’ultimo minuto»

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3 giorni ago

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Ar Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Andrea Rigano/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Le dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Fiorentina. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

ZACCAGNI – «Al 100% ancora no, però a partita in corso ci avrebbe creato problematiche nelle sostituzioni, vediamo cosa potrà fare».

PATRIC – «Sta facendo bene, ora Cataldi è acciaccato pertanto abbiamo scelto Patric».

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STRADA – «A noi non deve interessare, dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto del match senza fare calcoli. Speriamo che la squadra lo dimostri».

ALLENAMENTO – «Ieri l’allenamento è stato faticoso, abbiamo 10 giocatori fermi e l’abbiamo fatto di mattina».

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