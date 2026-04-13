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Sarri nel pre partita: «Vediamo cosa potrà fare Zaccagni! Dobbiamo dare tutto fino all’ultimo minuto»
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Le dichiarazioni
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Fiorentina. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
ZACCAGNI – «Al 100% ancora no, però a partita in corso ci avrebbe creato problematiche nelle sostituzioni, vediamo cosa potrà fare».
PATRIC – «Sta facendo bene, ora Cataldi è acciaccato pertanto abbiamo scelto Patric».
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STRADA – «A noi non deve interessare, dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto del match senza fare calcoli. Speriamo che la squadra lo dimostri».
ALLENAMENTO – «Ieri l’allenamento è stato faticoso, abbiamo 10 giocatori fermi e l’abbiamo fatto di mattina».
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