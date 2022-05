Sarri, pranzo con lo staff: si pensa già al futuro

Sarri ha festeggiato il quinto posto con un pranzo con il suo staff. Ma si pensa già al futuro e alla prossima stagione

Un po’ di relax in casa Lazio., Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, Sarri ha festeggiato il quinto posto, invitando a pranzo tutto il suo staff.

La testa però non può non andare al futuro. Infatti a breve ci si ritroverà per pianificare la preparazione nella sua villa di Castelfranco. Per di più il mister avrebbe chiesto a Lotito un paio di figure per ampliarlo. L’idea sarebbe quella di un club manager che faccia da raccordo fra la presidenza e lo spogliatoio. Il presidente intanto starebbe pensando a Fabiani, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.