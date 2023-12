Sarri prova a compattare la Lazio: parole ad effetto pronunciate prima della gara con l’Inter. Il tecnico stimola così i suoi giocatori

Come riporta Il Messaggero a Formello sono tutti convinti sia meglio affrontare una big come l’Inter in questo momento delicato per tenere alte le motivazioni e la concentrazione del gruppo.

Sarri ha spronato i giocatori della Lazio infondendo coraggio. «Contro tutti e tutto», ha detto Mau ai suoi.