Sarri Lazio, niente rivoluzione nella rosa: ecco le vere richieste del tecnico

Accordo sempre più vicino tra la Lazio e Maurizio Sarri: ecco le vere richieste del tecnico alla società su rosa e mercato

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juve si appresta, dunque, a diventare il nuovo allenatore della Prima Squadra della Capitale, dopo una settimana di incontri e discussioni con la società.

Negli ultimi giorni, le richieste tecniche erano state individuate come motivo principale del ritardo nell’accordo tra le parti. Tuttavia, secondo quando riportato da La Repubblica, Sarri non avrebbe chiesto una rivoluzione totale nella rosa biancoceleste: infatti, l’allenatore avrebbe chiesto di fare 3-4 acquisti mirati per poter passare dal 3-5-2 al 4-3-3 e avrebbe chiesto anche di tenere i big, soprattutto Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Nella lista dei partenti, invece, potrebbero rientrare Strakosha e Correa, con quest’ultimo che potrebbe comunque essere valutato come esterno nel tridente offensivo. Per il resto, sembra che tutti i giocatori siano stati confermati, compreso Manuel Lazzari, che dovrà adattarsi come terzino destro.