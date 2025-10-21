 Sarri Lazio, Giordano svela: «Possiamo dare le colpe che vogliamo alla società, ma un allenatore non può permettersi di andare sul lavoro di altri»
Sarri Lazio, parla l’ex Giordano: «Possiamo dare le colpe che vogliamo alla società, ma un allenatore non può…». Le dichiarazioni

Bruno Giordano, ospite ai microfoni di Radio Laziale, ha espresso il proprio punto di vista sulle dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate tra Lazio e Atalanta, andato in scena domenica alla New Balance Arena. Le sue parole:

PAROLE – «Possiamo dare le colpe che vogliamo alla società, ma un allenatore non può permettersi di andare sul lavoro di altri. Lo sappiamo che hanno sbagliato in società, questo nessuno lo toglie, ma mi sembra che si stia arrivando a quello che fu qualche tempo prima che Sarri desse le dimissioni.

Qualche volta era colpa sua, altre di Tare. Così non fa il bene di nessuno. La società la conosciamo se vogliono lo ascoltano, sennò no. Noi conosciamo le dinamiche, chi sta fuori si fa un disegno diverso. Così facendo spreca energie che dovrebbe dare alla squadra. Lui ha ragione, ma così si genera della tensione nel mondo Lazio in cui tutto dovrebbe essere più equilibrato».

