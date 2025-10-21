 Provedel Lazio, l'esperto: «Ecco cosa lo sta aiutando»
Provedel Lazio, parla l'esperto: «La parata su Lookman è stata davvero grande. Vi spiego cosa lo sta aiutando a rilanciarsi»

30 minuti ago

Provedel
Provedel

Provedel Lazio, parla Caprai, l’esperto di portieri e fondatore di GoalKeeper Mania, che ai microfoni di Radiosei ha svelato i segreti del portiere

Riccardo Caprai, esperto di portieri e fondatore di GoalKeeper Mania, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la prestazione di Ivan Provedel contro l’Atalanta. L’ex portiere ha lodato la parata decisiva di Provedel su Ademola Lookman, evidenziando le difficoltà dell’intervento e le qualità del portiere biancoceleste.

SULLA PARATA SU LOOKMAN – «La parata di Provedel su Lookman è stata davvero grande. Molto difficile per una serie di motivi, dall’abilità dell’attaccante della Dea alla presenza di diversi giocatori che gli chiudevano la visuale. Bravo ad andar giù e ad orientare la deviazione. Complimenti davvero, il coefficiente di difficoltà era altissimo anche per la doppia deviazione e per quanto era ravvicinato il tiro».

SUL LAVORO DI SARRI E DELLO STAFF – «Sicuramente l’assetto difensivo imposto da Sarri è un fattore per le sue prestazioni. È avvantaggiato perchè riesce a concentrarsi su quello che deve fare lui e non porre anche rimedio alla posizione errata di un tuo difensore. Ha ritrovato Sarri, ma anche mister Nenci e Viotti, due super preparatori di portieri. È tutto un insieme che lo sta aiutando a rilanciarsi e ad essere più tranquillo».

