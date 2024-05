Sarri Lazio, il tecnico resta in Serie A? Clamorosa ipotesi: vuole quella squadra

Sarri-Lazio, clamorosa ipotesi sul futuro dell’ex tecnico biancoceleste: la sua priorità si chiama Milan. Tutti i dettagli

Come riportato da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, non ha fretta di decidere il proprio futuro ma ha un’idea chiara in testa.

Dopo alcuni approcci con alcune squadre della Premier League, Newcastle in testa, il Comandante ha ricevuto un’importante proposta dal Siviglia che lo vorrebbe incontrare per mettere tutto nero su bianco. Tuttavia Sarri ha preso tempo perchè la sua priorità è quella di capire l’evoluzione della situazione in casa Milan.