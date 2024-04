Sarri, il futuro è in Premier League: il tecnico è pronto a portare con sé due fedelissimi dalla Lazio. Ecco di chi si tratta

Come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri tornerà presto ad allenare in Inghilterra. Ultimamente ha rifiutato la proposta del Nottingham per stare con la sua famiglia, ma l’ex Lazio ha già sul piatto due proposte dalla Premier League: si tratta di Newcastle e West Ham.

Dopo l’ottima esperienza al Chelsea, Sarri tornerebbe volentieri in territorio inglese. Con molta probabilità, porterebbe con sé due suoi nuovi fedelissimi: Guendouzi e Romagnoli. Il primo sta soffrendo il rapporto con Tudor, mentre il difensore sta facendo fatica nella difesa a tre ed è ai ferri corti con il presidente Lotito.