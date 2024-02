Sarri Lazio, crisi di rigetto: i calciatori gli imputano un aspetto in particolare. E con Lotito...

Sarri-Lazio, crisi di rigetto evidente: i calciatori gli imputano un forte integralismo tattico. E pesano anche i rapporti con Lotito

Come riporta Il Messaggero, il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio si sta pian piano sfilacciando. I calciatori biancocelesti imputano al tecnico un integralismo tattico che non giova alla squadra: Immobile e compagni non sembrano più interpretare con spensieratezza i concetti di calcio del Comandante al quale imputano anche modi un pò troppo burberi all’interno dello spogliatoio.

Sulla situazione dei calciatori pesano anche le questioni contrattuali legate alle promesse di Lotito finora mai mantenuto: dal pagamento del premio Champions al discorso rinnovi, congelato per decisione del patron. Il clima non è certamente dei migliori.