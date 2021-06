Sarri Lazio, il Comandante si prepara: raduno con la squadra il 7 luglio

L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio comincerà presto: il 7 luglio ci sarà il raduno con la squadra

La Lazio si prepara ad iniziare un altro capitolo della sua storia e, questa volta, sarà guidata dal Comandante. Il nuovo allenatore Maurizio Sarri è stato in silenzio nelle ultime settimane, ma la sua voglia di cominciare questa nuova esperienza è tanta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ancora non ha rilasciato dichiarazioni visto il suo accordo con la Juventus fino al 30 giugno, ma ha già stabilito la data in cui incontrerà la sua truppa. Il 7 luglio, infatti, ci sarà il raduno della Lazio prima della partenza per i ritiro di Auronzo. In quell’occasione, la squadra incontrerà la sua nuova guida e conoscerà il nuovo staff, di cui potrebbe far parte anche Emre Belozoglu.