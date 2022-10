Sarri lancia Pedro contro l’Atalanta. E la Lazio ha pronto il rinnovo

In assenza di Immobile, Sarri è pronto a lanciare Pedro nella sfida di domani contro l’Atalanta. Intanto la Lazio prepara il rinnovo

Maurizio Sarri sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la sfida di domani a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Una delle certezze è relativa a Pedro che partirà per la prima volta titolare in campionato, come ala destra, nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni.

Lo spagnolo ex Barcellona ha una media di un gol ogni 161 minuti (ne ha già segnati 3 in campionato), ovvero la stessa di Immobile: è una garanzia. Nel frattempo, come riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio prepara il rinnovo del contratto in scadenza attualmente a fine stagione. Nell’accordo è presente un’opzione unilaterale di prolungamento annuale a favore dei biancocelesti ma Lotito e Tare sono pronti ad anticipare le mosse e a blindarlo. Nonostante la forte tentazione di avvicinarsi a Barcellona, il futuro sarà con ogni probabilità ancora a tinte biancocelesti.