Sarri: «La parola turnover mi sta sul caz*o, una fissazione italiana»

Mister Sarri è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara d’Europa League tra Lazio e Sturm Graz. Tra i tanti tempi toccati, ha risposto così a chi gli ha chiesto delle scelte di formazione:

CONDIZIONE DEI SINGOLI E TURNOVER – «La parola turnover mi sta un po’ sul cazzo. Una fissazione italiana. Le squadre inglesi giocano sempre gli stessi undici e giocano più di noi. Poi è normale che qui il dispendio è maggiore e la loro capacità di giocare ogni tre giorni sembra innata. Questa è una settimana diversa dalla precedente: perchè giochiamo tre partite in sei giorni e non in otto. Non mi piace preparare le partite in mezzora, ma siamo costretti a questo per un Mondiale in inverno e ci adattiamo».