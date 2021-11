Sarri, la forza degli ex per battere il Napoli e Reina...

Sarri punta sugli ex della sfida per battere il tabù Napoli in casa. Tra questi, Reina che l’anno scorso subì una manita, vuole il riscatto

La forza degli ex per battere un tabù. I biancocelesti non vincono a Napoli dal 2015. La vittoria per 4-2 con Pioli in panchina che sigillò il terzo posto e la qualificazione ai preliminari di Champions League è l’ultima gioia per Radu e compagni. Per sfatare il tabù Sarri punta sulla forza degli ex: tra questi c’è Reina.

Il portiere spagnolo come riportato dal Corriere dello Sport, il 22 aprile 2021 contro gli azzurri subì una manita, difficile da dimenticare anche perchè arrivata da ex. Al Maradona si riprenderà il posto lasciato a Strakosha a Mosca e proverà a riprendersi la rivincita di quella infausta notte.