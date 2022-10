Sarri: «Speriamo di aver recuperato le energie mentali, il terreno di gioco è un problema»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Lazio-Udinese: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

GARA E CONDIZIONE FISICA – «Non so come abbiamo recuperato, in campo vanno 8 giocatori che hanno fatto meno di 45 minuti. Speriamo di aver recuperato le energie mentali, quelle fisiche penso di sì. Oggi partita dura, giochiamo contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente, le secondo palle possono essere un problema per noi. Inoltre il terreno di gioco non è di grande livello».