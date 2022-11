Sarri: «Sono stato chiaro sui rischi di questa partita. Immobile? Ecco come sta»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Lazio-Monza: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

SFIDE PIU’ FACILI – «Il tema principale è che sei in una settimana dove devi spendere tante energie mentali e nervosi dove affronti big come Roma e Juve e poi c’è il Monza in mezzo che ti può portare via energie mentali».

RISCHIO – «Ho detto alla squadra tutti i motivi di rischio di questa partita e spero di essere stato compreso».

CAMBI A CENTROCAMPO – «Sono tremila motivazioni, tra cui qualcuno uscito dal derby con valori non abituali e abbiamo deciso di fermarlo».

IMMOBILE – «Quanti minuti ha? Tra zero e due visto che ha fatto un allenamento con noi ma per noi è già importante che ci sia anche per un piccolo spezzone».