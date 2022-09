Sarri incensa Cancellieri: «Ha una gamba eccezionale, può fare il centravanti. Non ho dubbi»

Sarri, nella conferenza stampa pre Lazio-Feyenoord, ha parlato anche di Cancellieri: giovane talento biancoceleste

Mister Sarri ha presentato la sfida col Feyenoord in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, anche l’importanza di Cancellieri, giovane acquisto fatto in estate e di grandi promesse. Ecco le sue parole:

«Cancellieri in questo momento è il vice-Immobile, perlomeno in allenamento. Poi lui ha una storia da esterno e in partita lo usiamo lì. Ha una gamba eccezionale con strappi, se si cala nel ruolo può fare anche il centravanti. Non ho grandi dubbi».