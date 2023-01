Sarri in conferenza: «Le sostituzioni? Vi spiego perchè solo tre»

Sarri, il comandante al termine della partita vinta contro il Sassuolo in conferenza stampa spiega il perche ha fatto solo tre cambi

Al termine della partita contro il Sassuolo, in conferenza stampa Sarri spiega le ragioni percui ha scelto di optare solo per tre sostituzioni durante il match, ecco le sue parole espresse a riguardo:

PAROLE – «Casale non ce la faceva più, aveva i crampi. Ciro ha chiesto subito il cambio, era abbastanza sereno, penso che il problema sia minimo, ma aspettiamo gli esami. Oggi avevo la sensazione che toccando la squadra si potesse far danno, ho tolto solo Cataldi perché sembrava in calo fisico e faticava nello scivolamento»