Sarri in conferenza: «Come si esce dalla crisi? Come ci siamo entrati»

Sarri, il comandante ha parlato in conferenza stampa analizzando a caldo il match perso contro i bergamaschi

CRISI – «Come si esce dalla crisi? Come ci siamo entrati. E’ un momento in cui non siamo al top, è abbastanza normale, succede. Questa non è una gara da drammatizzare, l’Atalanta ha seminato il terrore ovunque, alla fine nelle difficoltà fino al 2-0 siamo stati in partita.»

«Abbiamo avuto l’occasione di pareggiare, nel momento in cui sembravamo anche averli messi in difficoltà abbiamo preso il 2-0. L’unico aspetto davvero negativo è che sul secondo gol ci siamo disuniti e non ci abbiamo creduto.»

«Negli ultimi 15 minuti abbiamo dato un’immagine di una gara peggiore di quello che in realtà è stata. E’ una battaglia persa in una lunga guerra, non ci sono dichiarazioni di resa, c’è solo da lavorare e pian piano ricominceremo a vincere le partite»

EPISODI – «Gli episodi si sono creati oggi e anche in maniera non consona al nostro modo di giocare. Siamo andati via un paio di volte con Milinkovic che ha creato da palle sporche due situazioni pericolose. Conto di recuperare la brillantezza nei quattro/cinque giocatori offensivi»

ROMAGNOLI -« Farà i controlli domani, massimo dopodomani, la sua sensazione era più di contrattura che di lesione muscolare. Fino a domani sera non avremo risposte precise»