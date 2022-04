Sarri in ansia verso il Milan: Milinkovic e altri 6 con la febbre

Sarri vive un avvicinamento travagliato alla sfida di domenica sera contro il Milan: Milinkovic e altri 6 alle prese con la febbre

La Lazio si presenterà con ogni probabilità in emergenza alla sfida di domenica sera contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, a parte Pedro e Patric fermati da alcune noie muscolari, ci sono ben 7 calciatori alla prese con febbre e problemi gastrointestinali.

Strakosha, Adamonis, Marusic, Radu, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro: questo il folto elenco. Da fonti interne a Formello è emerso che tutti i calciatori in questione sono risultati negativi al tampone molecolare. Si tratterebbe dunque dello stesso stato influenzale che ha colpito Luis Alberto prima della trasferta di Genova, poi regolarmente disputata. La doppia seduta di oggi sarà indicativa per capire se l’emergenza, almeno in parte, potrà rientrare.