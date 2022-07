Sarri impaziente ad Auronzo. Ma la fiducia in Lotito è massima

Maurizio Sarri aspetta rinforzi ad Auronzo ma si fida di Claudio Lotito: il rinnovo poggia su basi molto solide

Maurizio Sarri sbuffa e lavora sotto il sole di Auronzo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fornisce un ritratto del tecnico toscano, impaziente per l’arrivo dei rinforzi richiesti ma fiducioso rispetto alle promesse fatte dalla società e quindi da Lotito.

Il rinnovo triennale infatti poggia su due aspetti fondamentali: il primo è quello di prendere calciatori funzionali al suo credo per aprire un nuovo ciclo, la seconda è quella di inserire una figura al suo fianco per aiutarlo nella gestione dello spogliatoio. Al presidente il compito di far felice il Comandante.