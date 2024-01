Immobile tentazione di Sarri: Ciro gli ha assicurato questa cosa. Si apre il ballottaggio

Ciro Immobile è la grande tentazione di Maurizio Sarri per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter: l’attaccante l’ha rassicurato

Come riferito dal Corriere dello Sport, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Inter, in programma venerdì sera a Ryad, Maurizio Sarri ha un grande dubbio per quanto riguarda l’attacco.

La tentazione forte, con Castellanos ai box, è quella di rilanciare dal primo minuto Ciro Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Il centravanti, che ha giocato gli ultimi 15 minuti della gara contro il Lecce, ha rassicurato Sarri: si sente pronto per giocare. Aperto il ballottaggio con Isaksen: se giocasse il danese il centravanti sarebbe Felipe Anderson.