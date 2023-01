Sarri: «Il mondiale? Ho visto poche partite e vi dico perchè»

Sarri, il tecnico toscano durante la conferenza stampa pre Lecce ha parlato anche del mondiale che si è giocato in Qatar

In occasione della conferenza stampa della vigilia in vista della gara contro il Lecce, Maurizio Sarri ha parlato anche del mondiale in Qatar, rilasciando queste dichiarazioni.

PAROLE – «Il 13 novembre erano tutti a giocare nei club, il 18 al Mondiale. Ho visto poco, ho trovato un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre. Non lascia niente se non un grande pubblicità per il Qatar»