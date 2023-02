Sarri, il futuro resta un rebus: lo hanno già contattato! Il retroscena

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio resta un rebus nonostante un contratto fino al 2025: 4 club hanno già contattato il tecnico

Non si placano i malumori di Maurizio Sarri. E non tanto per i risultati dell’ultimo periodo che hanno determinato l’eliminazione dalla Coppa Italia e l’uscita (momentanea) dai quattro posti per la Champions League ma soprattutto per il futuro.

Il tecnico, come riferito da Il Messaggero, nonostante un contratto blindato fino al 30 giugno del 2025, non per nulla certo di restare alla guida dei biancocelesti. La dura presa di posizione della società che a metà stagione ha fissato la Champions come obiettivo prioritario ha infastidito l’ex Napoli che si è sentito solo, quasi abbandonato. Tottenham, Everton, West Ham e soprattutto il Milan, in caso di clamoroso divorzio da Pioli, lo hanno contattato: i prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.