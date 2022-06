Sarri, i dettagli del rinnovo: 20 milioni in tre anni e bonus scudetto!

Rinnovo Sarri: i dettagli del prolungamento di contratto con la Lazio. 20 milioni lordi in tre anni e bonus scudetto

Ieri sera Maurizio Sarri ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025 con la Lazio, ponendo fine ad una telenovela iniziata a dicembre 2021.

Il Corriere dello Sport dà dei dettagli sul nuovo contratto sottoscritto dall’allenatore biancoceleste. Sarri guadagnerà 3,5 milioni per tre stagioni (10, 5 netti per un totale lordo di oltre 20 milioni). I bonus più ricchi sono legati allo scudetto e alla Champions (obiettivo presidenziale per la prossima stagione). Ci sono i soliti riconoscimenti previsti pr la qualificazione in Europa o per la vittoria in Coppa Italia.