Sarri riparte dalla Premier? Contatti fitti, sono due le opzioni sul tavolo dell’ex Lazio

Maurizio Sarri potrebbe ripartire dalla Premier League: attivati i contatti con il Newcastle e con il West Ham per la prossima stagione

Come riporta Il Messaggero, comincia a muoversi più di qualcosa per il futuro di Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio.

Sono infatti già partiti i primi contatti con due società della Premier League, ovvero il Newcastle e il West Ham. Sarri avrebbe aperto ad entrambe le possibilità e avrebbe intenzione di convincere Mateo Guendouzi a seguirlo nella sua prossima avventura.