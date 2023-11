Sarri-Fiorentina, nuovi rumors: c’è la conferma anche del padre

Sarri-Fiorentina, proseguono i rumors sul futuro del tecnico biancoceleste: arriva anche la conferma del padre

Non si placano le voci di un possibile approdo di Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, sulla panchina della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Dalle colonne de Il Messaggero arriva anche la confidenza del papà del toscano, Amerigo, che ha rivelato contatti passati:

«Ci fu un contatto con la Fiorentina a metà stagione, dopo l’addio alla Juventus del 2020, ma poi non l’hanno più cercato e lui ha firmato con la Lazio di Lotito».

Il Comandante avrebbe la voglia e la tentazione di avvicinarsi a casa sia per l’età sia per un calcio, quello in cui si gioca ogni tre giorni, che non lo entusiasma più. I prossimi mesi saranno decisivi.