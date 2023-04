Sarri, discorso alla squadra verso Lazio-Juve: «Loro sono secondi, battiamoli o ci fregano all’ultimo». Le parole del tecnico biancoceleste

Come riferito da Il Messaggero ancor prima che l’inchiesta sulla plusvalenza piombasse sulla Lazio, il tecnico, Maurizio Sarri aveva fatto un discorso alla squadra come se la Juve non avesse i 15 punti di penalizzazione e fosse al secondo posto in classifica, per motivare ancora di più i suoi ragazzi in vista della partita di sabato sera. Ecco le parole dell’allenatore capitolino:

PAROLE– «Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo»