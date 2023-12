Sarri a Sky: «Sono arrabbiato, oggi troppo spensierati. Ottavi? Spero nel Barcellona perché…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo Atletico–Lazio.

PARTITA – «Sono un po’ arrabbiato per il fatto che siamo venuti in uno stadio difficile contro un avversario di grande caratura. E tutto ciò che abbiamo sbagliato l’abbiamo pagato. Tutto ciò che abbiamo creato l’abbiamo vanificato. Mi dispiace per l’approccio ai due tempi, c’era un divario che abbiamo sofferto. La fase centrale del primo tempo pensavo di poter arrivare al pareggio. Io sono della convinzione che abbiamo fatto il massimo. Spero di trovare il Barcellona che è l’unica che mi manca in carriera (ride, ndr.). Mi piacerebbe, anche se mi dispiace che giocano in un altro stadio. Ma ci andrei volentieri».

TROPPO SPENSIERATI – «Giocare spensierati agli ottavi si, ma a me sembra che nei primi dieci minuti del primo e del secondo tempo i ragazzi erano fin troppo spensierati. Abbiamo dimostrato di non essere all’altezza. Sono d’accordo sul fatto che abbiamo dimostrato di fare fatica a reggere mentalmente più competizioni. L’anno scorso eravamo scadenti a livello europa e più determinati in campionati, quest’anno il contrario. Dobbiamo crescere da quel punto di vista».