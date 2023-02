Sarri a DAZN: «Luis Alberto faceva finta di non capire. Casale? Parliamone poco se no Mancini lo convoca». Le parole del tecnico

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo Lazio-Sampdoria.

Le sue parole: Sono contento dell’atteggiamento, 5/6 giocatori venivano da 90 minuti in Romania. Altri 3/4 venivano da una situazione difficile, qualcuno ha fatto 4 giorni al letto con la febbre a 40, Pedro si è operato. Abbiamo fatto recuperare qualcuno con un po’ di anticipo. La squadra è salita di ritmo e di cattiveria. Siamo rimasti sul pezzo. Sono partite difficili nonostante la classifica. Mi aspettavo una partita complicata perché la Samp nelle ultime uscite non era stata seconda a nessuno”.

LUIS ALBERTO – Quando si fa uno sport collettivo bisogna fare sempre così. Non possiamo dare libero arbitrio a tutti sennò si diventa 11 cani sciolti per il campo. Ha fatto un po’ di fatica a capire, poi ho visto un cambio feroce nel modo di allenarsi che lo ha portato a fare prestazioni di altissimo livello. Adesso è un giocatore fondamentale per noi. Ha molte meno pause adesso rispetto a prima, di questo son contento. Ha un’applicazione forte. Tatticamente è molto intelligente. Quando gli chiedo una cosa capisce molto velocemente. C’era un periodo in cui non voleva capire, adesso lo fa.

CASALE – Parliamone poco sennò me lo convocano in Nazionale. Ha ancora bisogno di lavorare. Ha preso una squadra importante. Ha fisico, tecnica e anche una buona accelerazione. Ha fatto fatica all’inizio a capire un po’ i movimenti ma sta avendo una crescita esponenziale”.

DI VAIO – Faccio i complimenti a lui e a tutto il Bologna. Sta giocando un calcio di alto livello. Tiago Motta è un allenatore destinato a una carriera importante”.

NAPOLI – Ci vado sempre volentieri. Mi fa impressione vedere una squadra così forte e mi farà impressione venerdì. Questa classifica è un premio alla politica che avuto Giuntoli e la proprietà durante l’estate. Gioca un grande calcio come il mio. Forse ha più fisicità e una rosa più profonda.