Sarri, Dazn spinge il tecnico: «Quarta vittoria consecutiva?» FOTO

Il campionato di Serie A targato Dazn è alle porte. L’emittente spinge Sarri verso la quarta vittoria consecutiva all’esordio

La Serie A è ai nastri di partenza, 15 giorni e si parte. Dazn si è aggiudicato i diritti per il prossimo triennio, saranno 7 le partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

L’emittente ha caricato l’ambiente Lazio e in particolare Maurizio Sarri sui canali social, spingendolo verso la quarta vittoria consecutiva all’esordio in un campionato.