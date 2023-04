Sarri contro tutto e tutti, discorso a Formello: «Nessuno può fermarci». Le parole del tecnico ieri alla ripresa degli allenamenti

Come riporta Il Messaggero ieri durante la ripresa degli allenamenti a Formello in vista della prossima importante sfida della Lazio con l’Inter di Inzaghi, il comandante Sarri ha voluto fare un discordo alla squadra. Queste le sue parole:

SARRI– «L’efficienza era più bassa rispetto al solito, ma non abbiamo fatto una brutta partita. Se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno»