Sarri, che attacco alla Supercoppa: «Istigazione a delinquere, non è sport. Contento di essere vecchio»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha duramente attaccato la formula della Supercoppa Italiana: le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio-Lecce, Maurizio Sarri ha criticato duramente il nuovo format della Supercoppa Italiana:

CALENDARIO E SUPERCOPPA IN MEZZO – «Istigazione a delinquere. Sapete come la penso, sapete che questo è tutto fuorchè sport. Prendi i soldi e scappa, tutto quello che si può prendere in maniera miope. La partita più vista del mondo è la finale di FA Cup, noi si va ad elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi di calendario anche una Supercoppa a 4. Altera tante situazioni. Se il calcio moderno è in questo tipo di evoluzione sono contento di essere vecchio».

LE PAROLE DI SARRI IN CONFERENZA STAMPA DOPO LAZIO-LECCE