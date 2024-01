Sarri rincara la dose: cosa ha detto sul format della Supercoppa Italiana

Maurizio Sarri non ci sta e rincara la dose: nuova pesante critica al format a quattro squadre della Supercoppa Italiana

Durante la conferenza stampa post Inter-Lazio, Maurizio Sarri è tornato a criticare il nuovo format della Supercoppa Italiana:

FORMULA SUPERCOPPA – «Se vanno in finale le due squadre più forti è convincente. A me non piace il fatto che si aggiungono sempre partite. Poi c’è anche l’ipocrisia di mettere le liste, il fair play, ma che liste volete con 70 partite l’anno? Non ero convinto della formula per questo, è una competizione che va giocata a inizio stagione. L’unica nazione che la mantiene è l’Inghilterra, a livello economico sono ben ripagati».

