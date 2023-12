Sarri lo ammette: «Qualcuno mi ha deluso, però...»

Maurizio Sarri ha ammesso di essere stato deluso dalle prestazioni di qualche calciatore nella gara di ieri tra Atletico e Lazio

In conferenza stampa dopo Atletico Madrid-Lazio, Sarri ha dichiarato:

DIFFERENZA – «Sono scontento del rendimento di qualcuno, ma è la normalità. Venire in questo stadio e creare 4 palle gol… non me lo aspettavo neanche. A ogni nostro errore, l’Atletico ha segnato. Noi invece non ci siamo riusciti. A livello numerico la partita non propone una grande differenza. Forse dipende dalla qualità offensiva».

