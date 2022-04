Conferenza Sarri: «Confronto preliminare con la società, sulla crescita...»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Genoa in trasferta: di seguito le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Lazio contro il Genoa, Maurizio Sarri ha dichiarato:

FEROCIA IN ATTACCO – «Sono contento soprattutto per l’atteggiamento perché questa partita poteva essere considerata facile da vincere, ma quello che aveva fatto il Genoa ultimamente la rendeva difficilissima. Siamo stati bravi nell’impatto, abbiamo accettato che facessero la partita sporca e siamo stati lucidi in fase di possesso».

SQUADRA E IMMOBILE – «Per quanto riguarda la squadra penso e spero che ci siano ancora dei margini di crescita. Immobile ha dei numeri talmente impressionanti che non fa notizia quando non segna, ma quando non segna. L’ho sempre detto che era una polemica artefatta su Immobile, senza senso. Il ragazzo risponde come sta facendo da anni, più bella risposta credo non ci sia».

ITALIA – «Della Nazionale non voglio pensare niente. Ci sono delle persone che ci pensano e sanno cosa fare. Tra l’altro non seguo molto il calcio della Nazionali».

CALCIATORI IN SCADENZA – «Abbiamo cominciato a parlarne, sicuramente se non hanno firmato per altre squadre la società farà una proposta».

MARGINI DI CRESCITA – «Andiamo a vedere di trovare questi margini, il primo è quello della continuità. In questi mesi la squadra sta sbagliando meno partite rispetto all’inizio, però qualche blackout c’è stato. Se pensi alle tre partite toppate e non giocate o quelli in cui abbiamo preso gol allo scadere hanno tolto tanti punti. Pensiamo a raggiungere il massimo, poi vediamo quello che fanno gli altri».

CORSA EUROPEA E CONFRONTO CON LA SOCIETA’ – «La volata mi piacerebbe fosse più lineare. A due squadre è stata rinviata una partita a inizio gennaio e siamo a metà aprile e non si è giocata. Se non è possibile recuperare una partita in quattro mesi il calendario è infattibile, oppure non si è voluta recuperare. La classifica è ancora troppo aletoria. La prima chiacchierata conm la società è stata introduttiva».