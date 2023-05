Sarri, quarta conferenza pre gara saltata: cosa c’è dietro la scelta del tecnico di non parlare alla vigilia dei match della Lazio

Come scrive il Corriere dello Sport Sarri arriva al miglio finale senza parole ad effetto, in silenzio. Non ha parlato neppure ieri, ha saltato la quarta conferenza di vigilia, parla solo nel dopopartita.

È una decisione concordata con la Lazio. È più della società che dell’allenatore (non certo un amante della comunicazione rituale) per evitare agitazioni prepartita.