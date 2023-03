Sarri, che sgarbo a Tare! Bloccato l’acquisto dell’attaccante

Tare ha bloccato da tempo Sallai del Friburgo per l’attacco della prossima stagione: Sarri boccia però il suo arrivo a Formello

Come riferisce Il Messaggero, Tare ha da tempo chiuso col Friburgo la trattativa per Sallai, attaccante che può agire anche da esterno e individuato dal DS come perfetto vice Immobile, sulla base di 15 milioni.

Tuttavia Sarri, non convinto dal calciatore, ne ha bocciato l’arrivo alla Lazio parlandone con Lotito: l’ennesima scintilla di un rapporto ormai ai minimi termini.