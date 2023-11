Sarri: «Cambio tattico? No, se avessi ascoltato stampa e tifosi sarei ancora in Eccellenza toscana». Le parole dell’allenatore

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida di domani contro il Celtic.

CHAMPIONS– «In Champions una Lazio diversa? Forse per le motivazioni, ma questo è un limite. Anche il campionato è importante. Poi vedremo domani, giochiamo una partita importante. Cambio tattico? No, perché se avessi cambiato ogni volta che mi è stato detto dalla stampa o dai tifosi, oggi sarei ancora in Eccellenza toscana».