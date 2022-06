Sarri: «Calendario difficile e campionato anomalo. Mondiale in inverno scelta infelice»

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del calendario dei biancocelesti e delle difficoltà derivanti dal Mondiale in inverno

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato del calendario della squadra biancoceleste e delle difficoltà derivanti dal Mondiale che si disputerà in inverno. Le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

CALENDARIO – «Il calendario sembra difficile, ma dipende dal momento. A volte è meglio trovare le squadre di alto spessore nella fase iniziale, a volte no. Campionato anomalo. Servirà una preparazione per tre mesi, poi bisognerà ripeterla. Tutti dovremo sperimentare. Dispiace per il Mondiale d’inverno, mi sembra una scelta non felice».

SPOGLIATOIO – «Non c’è mai stata conflittualità all’interno dello spogliatoio della Lazio. Era complicato, con un gruppo abituato per anni a fare certe cose, arrivare a giocare in modo diverso».