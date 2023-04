La Prorecco risponde a Sarri: «Mister, abbiamo meno giocatori di te» – FOTO

La Prorecco ha risposto ironicamente a Sarri che ieri aveva dichiarato di voler chiedere undici calciatori diversi per ogni competizione

«Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto. Ci serve continuare a migliorare e stop. Il miglioramento va fatto fare a chi abbiamo, poi arriviamo all’obiettivo e parleremo del post obiettivo. Parlarne ora, da nato a Napoli, la scaramanzia non me la tolgo». Aveva risposto così Sarri ad una domanda in conferenza dopo Spezia-Lazio.

Non si è fatta attendere la riposta social della squadra di pallanuoto: