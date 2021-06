Sarri avvia le cessioni, il più in dubbio è il Tucu Correa

Maurizio Sarri ha cominciato a pensare alla Lazio del futuro. Tra i vari acquisti spuntano anche le cessioni, Correa è sulla lista

La metamorfosi della Lazio comincia a prendere forma nella testa di Sarri. Il tecnico dovrà scardinare i concetti, ampiamente oliati, del 352 di Inzaghiana memoria, per plasmare i biancocelesti secondo il suo irrinunciabile 433. Serviranno acquisti in ogni ruolo, ma non verranno escluse cessioni di fronte a offerte importanti.

Uno dei papabili a lasciare la Capitale è Joaquin Correa, tre anni dopo il suo arrivo. Il Tucu ha messo in mostra spesso le sue doti, ma per Sarri è un sacrificabile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.