Sarri alza la tensione al massimo: la frase detta ai giocatori della Lazio prima dell’Atalanta

Alza la tensione Maurizio Sarri in previsione della gara contro l’Atalanta, ecco la frase vibrante pronunciata dal tecnico della Lazio

Il conto alla rovescia sta per terminare. Ultime ore di attesa e poi Lazio e Atalanta saranno finalmente sul terreno di gioco dell’Olimpico per dare il via al match valido per l’ottava giornata di Serie A. Lo sa bene il tecnico Maurizio Sarri che dopo un inizio di campionato col freno a mano tirato non vuole (e non può) più tollerare passi falsi.

A tal proposito, come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe sintetizzato la sfida contro la Dea come: «È la partita dell’anno». Discorso a dir poco vibrante quello pronunciato dall’ex Juventus ai propri giocatori, a cui aggiungere la mancanza della canonica conferenza stampa pre-gara ed il ritiro obbligatorio imposto alla squadra. Insomma, l’atmosfera in vista della partita si sta facendo incandescente.