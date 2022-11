Sarri alla squadra: «Ho rivisto presunzione». Ipotesi ritiro pre derby

Dopo la sconfitta contro la Salernitana Maurizio Sarri ha strigliato la squadra. Ipotesi ritiro prima del derby di domenica

«Abbiamo fatto una figura di me***. Ho rivisto presunzione e ci è sfuggita di mano la partita. Adesso bagno di umiltà. Vediamo le vostre doti morali contro Feyenoord e Roma», ha detto Maurizio Sarri ai suoi nello spogliatoio dopo la sconfitta contro la Salernitana. Al di là della svista di Manganiello, a non convincere il Comandante è stata la reazione troppo nervosa e superficiale dei biancocelesti.

Il diktat ora è solo uno: basta chiacchiere, vietato portarsi dietro gli strascichi di domenica. Anche per questo il tecnico sta valutando se tenere la squadra in ritiro a Formello dopo il ritorno da Rotterdam, previsto direttamente per venerdì pomeriggio. Lo riporta Il Messaggero.