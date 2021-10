Sarri a Verona a caccia di continuità: una vittoria per la svolta definitiva

Sarri vuole continuità dopo la vittoria contro l’Inter: i tre punti a Verona certificherebbero la definitiva svolta della stagione

Maurizio Sarri non vuole assolutamente sbagliare l’appuntamento di domani contro il Verona. Una trasferta che si preannuncia ostica soprattutto per le assenze in difesa. Il tecnico toscano non vuole però scuse e dopo i tanti alti bassi di inizio stagione si aspetta una risposta forte dei suoi all’insegna della continuità

L’obiettivo resta infatti la Champions League ma per sdoganarla definitivamente serve un deciso cambio di marcia che per forza di cose non può riguardare solo i big match. Il Sarrismo è pronto a decollare dunque: a Verona il vero grande esame di maturità.